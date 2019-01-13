İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015'te hizmet vermeye başlayan Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen 555’inci ameliyat dolayısıyla tören yapıldı.

Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, "Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği kısa zamanda sınırlı imkanları ve iki kişilik uzman kadrosuyla 555’inci ameliyatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle klinik çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Işık da kliniklerinin sadece Ege Bölgesi’nde değil Türkiye’de de önemli başarılara imza attığını anlattı.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler de şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda hastalarımız farklı şehirlerde tedavi imkanları ararken, kurulan ve gelişen kliniğimizle birlikte bu yükten kurtuldular. Artık sadece kendi bölgemizden değil, ülkemizin bütün şehirlerinden gelen hastaların ameliyatları ve tedavileri başarıyla gerçekleştiriliyor, bundan dolayı çok mutluyum."

Etkinlikte Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz ile klinik ekibine, ayrıca kliniğin birlikte çalıştığı Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Yoğun Bakım, Anestezi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hekimleri ve çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Törende müzik dinletisinin ardından pasta kesildi.

