İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u Afganistan, 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve biri Irak uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da 106'sı Suriye, 36'sı Afganistan, 32'si Filistin, 3'ü Gabon, 2'si Yemen, biri Kongo, biri Somali ve biri Mısır uyruklu 182 düzensiz göçmeni yakaladı.

Top Burnu açıklarında yakalanan Suriye uyruklu 46 düzensiz göçmen de kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, yakaladıkları 314 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

