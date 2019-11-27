İzmir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bekleyen 99 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kleopatra Plajı yakınlarındaki dağlık alanda bir grup düzensiz göçmenin beklediği istihbaratını aldı.

Bölgede arama yapan ekipler, düzensiz göçmenlerin 26'sını dağlık alanda, 73'ünü Ovacık Mahallesi'nde yakaladı.

Olayla ilgili yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen F.S, C.K, N.D. ve M.G, gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İşlemlerinin ardından 41'i çocuk 99 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

