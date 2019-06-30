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İzmir'de aranan firari çift operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

İzmir'de aranan firari çift operasyonla yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağı ilçesinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde, haklarında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan" 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Yüksel K. (48) ve eşi Nurten K. (43) ilçe jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beydağ tutuklama uyuşturucu

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