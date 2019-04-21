İzmir'de ATM dolandırıcılığına tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin hesap bilgilerinin kopyalandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi, Ödemiş ilçesinde ATM'ye taktıkları düzeneği sökmek istedikleri sırada yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gökhan K. (36), Tayfun
T. (35) ve Ali K. (40) tutuklandı.
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