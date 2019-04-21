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İzmir'de ATM dolandırıcılığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:37 | Son Güncelleme

ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin hesap bilgilerinin kopyalandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi, Ödemiş ilçesinde ATM'ye taktıkları düzeneği sökmek istedikleri sırada yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gökhan K. (36), Tayfun
T. (35) ve Ali K. (40) tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM Emniyet kart Kopyalama Siber suç

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