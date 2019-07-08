HABER

İzmir'de belediye çalışanları "TİS" için sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, belediyenin kendilerine TİS için önerdiği zam miktarını oyladı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında, sendika üyesi memurlar işverenin önerdiği maaş zammını oylamak için sandık başına gitti.

Belediyede çalışan 5 bin 760 memur, belediyenin kendilerine önerdiği zam için 10 ayrı birimde kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah saatlerinde sandığa giden memurlar, üzerinde "ret" ve "kabul" yazan kağıtları zarflara koyarak tercihlerini belirledi.

TÜM-BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesinde örgütlü oldukları süre ve yetki boyunca tüm çalışan memurların TİS sürecinden beklentisini öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışanların maddi iyileştirmeler, özlük ve sosyal haklara ilişkin isteklerinin olduğunu belirten Kaçar, "Bu istekleri 40 madde altında topladık. Sendika olarak biz büyükşehir belediyesi yönetiminden ikramiye ve ek yıllık TİS ödentisi dahil olmak üzere aylık bin lira zam istedik, onlar bize 750 lira önerdi. Arkadaşlarımız bugün, büyükşehir belediyesini bu önerisini sandıkta oyluyorlar." dedi.

Kaçar, oylamada sadece maddi başlıkları oyladıklarını, memurların kreş hakkı, görevde yükselme ve unvan değişikliği, ulaşım kartlarının vapurlarda ve BİSİM bisikletlerinin kullanılması gibi başlıkları da takip ettiklerini sözlerine ekledi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
İSİG: Harmandalı'nda kalan işçiler ölümden döndüİSİG: Harmandalı'nda kalan işçiler ölümden döndü
Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir büyükşehir belediyesi Oylama Sandık TİS TÜM BEL SEN

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.