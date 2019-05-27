İzmir’de bir fabrikada korkutan patlama

İzmir’in Tire ilçesinde bulunan bir sigara fabrikasının üretim tesisinde sabah saatlerinde bir patlama yaşandı.

Patlama, sabah saatlerinde Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sigara üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, üretim bölümünde bulunan kazan dairesinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayı duyan çalışanlar hemen itfaiye görevlerine haber verirken; olay yerine sağlık görevlileri ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Patlamada herhangi bir yangının çıkmadığı öğrenilirken, olay ekipler tarafından kontrol altına alındı.



