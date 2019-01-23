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İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 00:12 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 57 yaşındaki Ertuğrul Tekin'in evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.

Tekin'in kapısını çalan polis ekipleri kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ve sağlık ekipleri Tekin'in öldüğünü belirledi.

Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Tekin'in kalp rahatsızlığı şikayeti olduğu belirtildi. Tekin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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