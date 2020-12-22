HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde, bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, o sırada iş yerini ziyarete giden 1 kişide yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi.

İzmir’in Tire ilçesinde, bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, o sırada iş yerini ziyarete giden 1 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. İddialara göre İstasyon Caddesi’ndeki büfeye plakasız otomobille gelen iki kişi, yanındaki silahlarla büfeye ateş açtı. Silahlı saldırıda büfe çalışanı Sezgin Mertol (36) ve yanında misafir olarak bulunan S.U açılan ateşle yaralandı. Silahlı saldırganlar, daha sonra ise geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Başından ağır şekilde yaralanan Sezgin Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. O sırada büfede Mertol’u ziyaret eden ve yaralanan S.U ise yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edildi.
Silahlı saldırının ardından Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Emniyet Müdürü Kadir Şen, olay yerinde incelemelerde bulundu. İz süren polis ekipleri, saldırganların kullandığı otomobili terk edilmiş şekilde Bayındır ilçesinde buldu. Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

İzmir’de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklamaKısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.