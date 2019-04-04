İzmir'de butik oteldeki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Birgi Mahallesindeki olayda, Hamide Gezer'in (33) bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilerek Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alınan C.Ö'nün (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.Ö, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada soruşturma kapsamında, cinayetin işlendiği gün C.Ö'nün aracını kullanan şoförü M.K'nin gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Birgi'deki bir butik otelde 2 Nisan gecesinde bir odadan silah sesleri gelmesi sonrası Hamide Gezer'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadınla ilişkisi olduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö. (50) dün Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalanmıştı.

