HABER

İzmir'de butik oteldeki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Birgi Mahallesindeki olayda, Hamide Gezer'in (33) bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilerek Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alınan C.Ö'nün (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.Ö, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada soruşturma kapsamında, cinayetin işlendiği gün C.Ö'nün aracını kullanan şoförü M.K'nin gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Birgi'deki bir butik otelde 2 Nisan gecesinde bir odadan silah sesleri gelmesi sonrası Hamide Gezer'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadınla ilişkisi olduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö. (50) dün Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalanmıştı.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu (2)Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu (2)
Edremit'te CHP'li Başkan Selman Hasan Arslan mazbatasını aldıEdremit'te CHP'li Başkan Selman Hasan Arslan mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Ödemiş tutuklama zanlı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.