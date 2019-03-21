İzmir'de CHP’ye 500 yeni üye

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Örgütü, partiye katılan 500 kişi için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tören düzenledi. Yeni katılan isimlere rozetlerini takan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Biz CHP olarak İzmir’de kendimizle yarışıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partiye üye olan 500 kişi için tören düzenledi. Törende, temsili olarak yaklaşık 100 kişiye rozet takıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin İzmir’de 28 ilçede tertemiz, kendini ülkesine, yaşadığı kente adamış isimlerle seçime gittiğini söyledi. İki ilçede de İYİ Parti’nin adaylarını desteklediklerini kaydeden Yücel, "Geçmişte hangi siyasi partiden, düşünceden, inançtan olursa olsun yüreğinde vatan, millet, Cumhuriyet, demokrasi sevgisi olan tüm arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir" dedi.

24 Haziran seçimlerinden sonra siyasetin geçmişe göre daha da kutuplaştığını savunan Deniz Yücel, "Biz de bizimle aynı düşüncede, çizgide olan Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi olan İYİ Parti ile ittifak yaptık. CHP olarak İzmir’de 28 ilçede birbirinden değerli, kendisini Cumhuriyet'e, demokrasiye adamış isimlerle seçime gidiyoruz. Bizim için her şeyden önce insan, ülke, Cumhuriyet ve devlet önemli" diye konuştu. CHP’ye geçenlere, partiye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Yücel, şöyle dedi:

"Bizim mücadelemize katkı koyduğunuz için, ‘Biz de bu mücadelede aktif rol alacağız’ dediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimlere kısa bir süre kala partimiz ve mücadelemize bu gücü vermeniz, bize katılmanız bizim için çok önemli ve değerli."

İzmir’de CHP olarak kendileri ile yarıştıklarını dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Sizlerle daha güçlü ve kararlıyız. Bu seçim yerel seçim ama ülkemizin, Cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini yönlendireceğimiz bir seçim. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Seçimlere kalan süre azaldıkça iktidar partisinin söylemleri daha da sertleşiyor, hırçınlaşıyor. İktidar partisi kendi iktidarını kaybetmenin telaşını yaşıyor. Bir beka meselesi ortaya attılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin beka meselesi yoktur. Biz CHP olarak İzmir’de kendimizle yarışıyoruz. "

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