HABER

İzmir'de CHP’ye 500 yeni üye

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

 CHP İzmir İl Örgütü, partiye katılan 500 kişi için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tören düzenledi. Yeni katılan isimlere rozetlerini takan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Biz CHP olarak İzmir’de kendimizle yarışıyoruz" dedi.

İzmir'de CHP’ye 500 yeni üye

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Örgütü, partiye katılan 500 kişi için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tören düzenledi. Yeni katılan isimlere rozetlerini takan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Biz CHP olarak İzmir’de kendimizle yarışıyoruz" dedi.
CHP İzmir İl Başkanlığı, partiye üye olan 500 kişi için tören düzenledi. Törende, temsili olarak yaklaşık 100 kişiye rozet takıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin İzmir’de 28 ilçede tertemiz, kendini ülkesine, yaşadığı kente adamış isimlerle seçime gittiğini söyledi. İki ilçede de İYİ Parti’nin adaylarını desteklediklerini kaydeden Yücel, "Geçmişte hangi siyasi partiden, düşünceden, inançtan olursa olsun yüreğinde vatan, millet, Cumhuriyet, demokrasi sevgisi olan tüm arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir" dedi.
24 Haziran seçimlerinden sonra siyasetin geçmişe göre daha da kutuplaştığını savunan Deniz Yücel, "Biz de bizimle aynı düşüncede, çizgide olan Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi olan İYİ Parti ile ittifak yaptık. CHP olarak İzmir’de 28 ilçede birbirinden değerli, kendisini Cumhuriyet'e, demokrasiye adamış isimlerle seçime gidiyoruz. Bizim için her şeyden önce insan, ülke, Cumhuriyet ve devlet önemli" diye konuştu. CHP’ye geçenlere, partiye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Yücel, şöyle dedi:
"Bizim mücadelemize katkı koyduğunuz için, ‘Biz de bu mücadelede aktif rol alacağız’ dediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimlere kısa bir süre kala partimiz ve mücadelemize bu gücü vermeniz, bize katılmanız bizim için çok önemli ve değerli."
İzmir’de CHP olarak kendileri ile yarıştıklarını dile getiren Yücel, şunları söyledi:
"Sizlerle daha güçlü ve kararlıyız. Bu seçim yerel seçim ama ülkemizin, Cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini yönlendireceğimiz bir seçim. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Seçimlere kalan süre azaldıkça iktidar partisinin söylemleri daha da sertleşiyor, hırçınlaşıyor. İktidar partisi kendi iktidarını kaybetmenin telaşını yaşıyor. Bir beka meselesi ortaya attılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin beka meselesi yoktur. Biz CHP olarak İzmir’de kendimizle yarışıyoruz. "

FOTOĞRAFLI

İzmir'de CHP’ye 500 yeni üyeİzmir'de CHP’ye 500 yeni üyeİzmir'de CHP’ye 500 yeni üye

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Avcılar’da başkan adayı Ulusoy’dan üniversiteli gençler için “3-Ç”projesiAvcılar’da başkan adayı Ulusoy’dan üniversiteli gençler için “3-Ç”projesi
Karadağ ile Kosova arasında sorun kalmadıKaradağ ile Kosova arasında sorun kalmadı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.