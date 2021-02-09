HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’de çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

09.02.2021 00:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısına tamirat için çıkan işçi, çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.Olay akşam saatlerinde, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısına tamirat için çıkan işçi, çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay akşam saatlerinde, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kara (34), bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra Kara, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ambulans ile ağır yaralı durumdaki Kara, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Kara, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerince, iş yeri sahibi ve mülk sahibinin şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Dolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldıDolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldı
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

En Çok Okunan Haberler

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı

Dolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarına giden polis bakın ne ile karşılaştı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.