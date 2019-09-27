İzmir'de Çince eğitime yoğun ilgi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon Çinli turist beklentisinin açıklanmasının ardından, teknoloji ve ticaretin yanı sıra Türkiye ve Çin arasında köprü kuracak eğitimin de önemi arttı. Ege Bölgesi'nin tek Çin Kültür Merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesindeki merkez, bu yıl kontenjanının tamamını doldurdu. Sınıf mevcudu 50 kişiye çıkarılsa da çoğu talep geri çevrilmek zorunda kaldı. Çin Kültür Merkezi Sorumlusu Yuan Peng, bu etkileşimin karşılıklı olduğunu ve Çinli turistlerin de giderek Türkiye'ye daha fazla ilgi duyduğunu söyledi.

Ekonomisi ve kültürüyle ilgi odağı olan Çin'den, Türkiye'ye gelen turist sayısı 2008 yılında 61 bin iken 2018 yılında bu rakam 400 bin oldu. Çinliler'in Türkiye'ye olan ilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılında 1 milyon Çinli turisti ağırlamayı hedefledi. Son yıllarda iki ülke arasındaki etkileşim, eğitime de yansıdı.

Ege Bölgesi'nin tek Çin Kültür Merkezi olma özelliğini taşıyan İEÜ'deki merkeze de bu yıl öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl kontenjanın tamamen dolduğunu ifade eden Çin Kültür Merkezi Sorumlusu Yuan Peng, "Üniversitemizde Çince, 7 dilin içinde seçmeli olan bir ders ve bu sene çok artış oldu. Şu anda hala istemelerine rağmen seçemeyen öğrenciler var. Birinci sınıflarımız 50 kişiyi geçmiş durumda. Türkiye çapında genel anlamda Çince öğrenme eğilimi var. Bu iki kültür aslında çok benzer kültürler. Bu sene İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da Çin Halk Cumhuriyeti partner ülke olmuştu. Türkiye gelişime açık bir ülke ve stratejik bir nokta. Bu yüzden milletler arasındaki kaynaşmalar konusunda dil çok önemli. Yalnızca bizim üniversitemizde değil, Türkiye genelinde Çince eğitimin arttırılması gerekiyor" dedi.