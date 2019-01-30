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İzmir’de DEAŞ’e yılbaşı akşamı öncesi şok baskın: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

İzmir’de yılbaşı akşamı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT destekli yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT İzmir Bölge Başkanlığının destekleriyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, operasyonların düğmesine bastı.

İzmir’de yılbaşı akşamı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT destekli yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT İzmir Bölge Başkanlığının destekleriyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, operasyonların düğmesine bastı. İzmir merkez olmak üzere Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman, 8 bin 500 dolar, 29 bin lira, toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler de ele geçirildi.

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