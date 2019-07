İzmir'de erişilebilir ulaşım çalıştayı düzenlendi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi, ulaşım sektörünün temsilcilerini İzmir'de düzenlenen çalıştayda bir araya getirdi. Projenin kapsayıcı olduğunu ve hizmeti merkeze aldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan ya da olmayanların ulaşım araçlarını kullanarak sosyal hayata karışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi İzmir Harekete Geçme Çalıştayı, Karşıyaka ilçesindeki Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Hareket kısıtlılığı yaşayan tüm yolcuların ulaşım hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan proje, ulaşım araçlarını her bireyin rahatça kullanabilmesini sağlamak için ülkedeki tüm ulaşım yollarını ve toplu taşımacılığı kapsayan bir strateji ve eylem planı ortaya koymayı hedefliyor. Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, Avrupa Birliği delegasyonu, akademik kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayarak, erişilebilir yolcu taşıma hizmetleri için projeler, eylem planları ve stratejiler konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje ile ilgili kısa film gösteriminin ardından başlayan çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin farkındalığa katkı sağladığını söyleyerek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti. Farkındalığın samimi bir anlama hali olduğunu vurgulayan İskurt, "Farkındalık önce dile yerleşir sonra gönüllere. Erişilebilirlik alanındaki farkındalığı da böyle yaygınlaştıracağız. Avantajlı ve dezavantajlı grup kavramlarını farkında olmadan ortaya çıkarıyoruz. Avantaj üstünlük anlamına geliyor ama üstün olan bir taraf yoktur, hizmeti yeterince kullanan ve kullanamayan vardır. Bazı terimleri sorgulamalıyız. 2013'de yayınlanan yasal düzenleme ile daha önce resmi kanallarda kullanılan 'özürlü, çürük' gibi ifadelerin yerini 'engelli' aldı. 2017 Ağustos'ta başlatılan Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi de çok önemlidir" diye konuştu. Projeye katılanların gönüllü olmadıkça ve sosyal alanlarda vakit geçirmedikçe farkındalık çalışmalarının eksik kalacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Enver İskurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumdaki herkesin aktif rol alması gerekir. Bugün çalıştayda sesinizi duyurmak istiyoruz. Engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan yada olmayanlar ulaşım araçlarını kullanarak sosyal hayata karışmalı. Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsayıcıdır ve hizmet merkeze oturmuştur. Tüm tarafların istişaresiyle ortaya çıkmıştır. Mağduriyet yaşayanlar, kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum temsilcileri kısaca tüm taraflar bu işin içindedir. 2 yıllık fiili sürecin sonunda yol haritasında roller netleşecek. Belirlenen rollerin bir an önce gerçek hayatta karşılığını bulması için farkındalık önemli. Dünya şampiyonu yüzücü Sümeyye Boyacı'nın bir anısını aktarmak istiyorum. Küçük bir çocukken başka bir çocuk ona kollarının nerede olduğunu sormuş. Herşeyi ayaklarıyla yaptığını ve kollarına ihtiyacı olmadığını söylemiş. Ardından da senin aklın nerede, diye sormuş. Kolları olmadan ayaklarıyla herşeyi yapabilen birini anladığımızda farkındayız demektir. Genelleyici ya da ayrıştırıcı değil kapsayıcı hizmet anlayışı tek çözümdür. Farkındalığı gönüllere yerleştiren arkadaşlarımız başarılarıyla seslerini dünyaya duyuruyor."

ENGELSİZ DENİZLER

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin ilk ve tek olmadığını Bakanlığın uzun yıllardır çalıştığını söyleyen Bakan Yardımcısı İskurt, hava, kara, demir ve deniz ulaşımında birçok çalışmanın yapıldığını belirterek "Bunlar külfet değil zorunlu olduğumuz düzenlemelerle uzun yıllardır çalışıyoruz. Deniz ulaşımını tercih eden yolculara kolaylığın sağlanması amacıyla Engelsiz Denizler projesini başlattık. Firmalar bu kapsamda engelli ulaşımıyla ilgili düzenlemelere hız verdi. Bugün bu çalışmaları değerlendirme fırsatı bulacağız" dedi. Bakan Yardımcısı Enver İskurt konuşmasının ardından 2019 Dünya Engelli Okçuluk Şampiyonası birincisi Bahattin Hekimoğlu ve İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu'na plaket takdim etti.

GELECEK KUŞAKLARA ÜST BİLİNÇ AŞILANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar da çalıştayın ikincisini düzenlediklerini belirterek projenin yalnızca sosyal sorumluluk ve farkındalık temelli değil nihayi faydalanıcıları bulunan bir proje olduğuna dikkat çekti. Proje kapsamında yönetmelikle oluşturulmuş çalışma grubunda bakanlıklar, akademi dünyası, sivil toplum ve özel sektörden çok sayıda temsilcinin bulunduğunu anlatan Yanar, çalışma grubuna teknik destek veren 100 kişiden oluşan halk çalışma gruplarının çalışma takvimine uygun aralıklarla bir araya geldiğini açıkladı. Yanar, "Projemizin en önemli dinamiklerinden biri eğitimdir. Ülke genelinden 160 gönüllü katılımcı belirledik. Gönüllüler kurumlar ve şirket personellerine eğitim verebilecek hale geldiler. 2 yılın sonunda bir yol haritası çıkaracağız. Engelli yada engelsiz ne kadar çok kişi bu hizmetlere ulaşırsa o kadar iyi. Projemiz engelli vatandaşların hayatın her alanına katkılarını arttıracağı için gelecek kuşaklara üst bilinç aşılanmış olacak" dedi.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso da konuşmasında, projede yer alan kurumlar ile AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliğine dikkat çekerek "Denizcilik, havacılık, karayolları, kent içi taşıma ve entegre ulaşım olmak üzere 5 farklı grup son 2 yılda 3 ayda bir biraraya geldi. Ocak 2018'de çalışmaya başladık. 2 sene öncesine göre daha iyi koşullardayız. 7 farklı teknik çalıştay gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda eylem planları uygulanacak. Üst düzey hedeflerimiz için deneyim sahibi ülkeleri gözlemledik" dedi. Uluslararası teknik destek ekibinin takım lideri olduğunu ifade eden Alonso, İzmir'deki saha ziyaretleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"İzmir'deki deniz ulaşımında rampalar var, koşullar oldukça iyi. Feribota engelli bireylerin arabalarıyla gelmeleri durumunda park yapabilecekleri alanlar var. Ama işaretleme ve görsel bilgiler daha da iyileştirilebilir. İZBAN'daki incelemelerimizde araç ile platform arasındaki boşluğun nasıl kapatıldığına baktık. Bu dünyanın birçok yerinde eksik. ESHOT'ta ise otobüslerin erişilebilir olduğunu gördük. Bütün bunların raporunu hazırladık. Eleştiriler ve öneriler de var ama İzmir'deki tablo olumlu."

ERİŞİLEBİLİR İZMİR EYLEM PLANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak da vatandaşların bağımsız olarak mekanlara erişimini sağlamak istediklerini söyleyerek erişilebilir İzmir eylem planı hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi. Ulaşımın bir hak olduğuna dikkat çeken Atak, "İnsan olarak konuttan çıktığınızdan itibaren hayatın her alanına bağımsız olarak ulaşma hakkına sahipsiniz. Erişilebilirlik herkes için gerekli. Tüm birimlerimizin içinde yer aldığı erişilebilir İzmir eylem planı ile ilgili çalışmalarımız 5 yıl sürecek. Açık alanlar, yaya geçitleri ve kaldırımlar gibi pek çok yer bu kapsamda düzenlenecek. İlçe belediyelerle işbirliği halinde çalışacağız. Biz erişilebilir araç alımının zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Belediyeler bu konuda bir nebze zorlayıcı olabiliyor. Bakanlıktan bu konuda bir çalışma bekliyoruz" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU İLE SÖYLEŞİ

Çalıştayda daha sonra 2019 Dünya Engelli Okçuluk Şampiyonası birincisi Bahattin Hekimoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirildi. 2006 yılında geçirdiği kazayı anlatan Hekimoğlu, "Derinliğini bilmediğim suya balıklama atladım ve boynum kırıldı. Hiçbir yerimi kıpırdatamadım. 2 yıllık tedavi sürecinde çok karamsardım. Babamın sırtında bir yere gidip geliyordum. Fizik tedavi desteği aldım. Şimdi hayata farklı bir boyuttan bakıyorum. Okçuluğa başladıktan 1 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Yaklaşık 2 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldum. 1 ay evvel de dünya şampiyonluğunu elde ettim. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işaret dili atölye çalışması yapıldı. Daha sonra ise engelli ve yaşlı grup ile birlikte Bostanlı İskelesi'ne hareket edildi.