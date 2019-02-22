İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Tanık B.A, son olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma özel harekat bölük komutanlığında görev yaptığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "samimi" beyanlarda bulunduğunu dile getirerek, bu davanın tutuksuz yargılanan sanıklarından E.L'nin, FETÖ yapılanması içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan ve duruşmada dinlenilen "Şef" kod adlı gizli tanık, daha önce baskı altında alındığını iddia ettiği ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

22'nci Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık E.L. ise B.A'yı ilk kez mahkemede gördüğünü savunarak, kabul etmediği tanık beyanlarının başkasının yönlendirmesiyle verildiğini öne sürerek, B.A'nın gerçek dışı ifadeler kullandığını dile getirdi.

Ortaokul yıllarında örgütle tanıştığını anlatan tanık H.K, askeri okula FETÖ'nün yönlendirmesiyle girdiğini, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" soruşturmasında her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade ederek, tutuksuz sanık M.D'nin de bu yapıdan olduğunu iddia etti.

H.K'nin askeri okulda sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen M.D, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak adına ifade verdiğini, tanığın anlattıklarına bir itirazının olmadığını belirterek, daha önceki beyanında değinmediği bir konuyu mahkemede anlattı.

Örgütün askeri öğrencileri sürekli takip ederek baskı altına aldığına vurgu yapan M.D, "Harp Okulu 3'üncü sınıftayken yurt dışına staj maksatlı gidiyorduk. İspanya'ya gittiğimiz bir zamanda, deniz, sahile veya bir gece kulübüne gittiğimizden örgüt abilerinin haberi oluyordu. Türkiye'ye döndüğümüzde buna ilişkin bilgiyi bizle paylaşıyorlardı. Bu tür yerlere kalabalık da tek de gitsek mutlaka haberleri oluyordu. Bunu daha sonra bize karşı baskı unsuru olarak kullanıyorlardı." ifadelerini kullandı.