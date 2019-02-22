HABER

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 1 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

22'nci Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan ve duruşmada dinlenilen "Şef" kod adlı gizli tanık, daha önce baskı altında alındığını iddia ettiği ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Tanık B.A, son olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma özel harekat bölük komutanlığında görev yaptığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "samimi" beyanlarda bulunduğunu dile getirerek, bu davanın tutuksuz yargılanan sanıklarından E.L'nin, FETÖ yapılanması içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Babasının da örgütten olduğuna ilişkin bilgiyi E.L'den öğrendiğini anlatan B.A, E.L'nin örgüt evlerine düzenli gittiğini, paralel devlet yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu savundu.

Sanık E.L. ise B.A'yı ilk kez mahkemede gördüğünü savunarak, kabul etmediği tanık beyanlarının başkasının yönlendirmesiyle verildiğini öne sürerek, B.A'nın gerçek dışı ifadeler kullandığını dile getirdi.

Ortaokul yıllarında örgütle tanıştığını anlatan tanık H.K, askeri okula FETÖ'nün yönlendirmesiyle girdiğini, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" soruşturmasında her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade ederek, tutuksuz sanık M.D'nin de bu yapıdan olduğunu iddia etti.

H.K'nin askeri okulda sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen M.D, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak adına ifade verdiğini, tanığın anlattıklarına bir itirazının olmadığını belirterek, daha önceki beyanında değinmediği bir konuyu mahkemede anlattı.

Örgütün askeri öğrencileri sürekli takip ederek baskı altına aldığına vurgu yapan M.D, "Harp Okulu 3'üncü sınıftayken yurt dışına staj maksatlı gidiyorduk. İspanya'ya gittiğimiz bir zamanda, deniz, sahile veya bir gece kulübüne gittiğimizden örgüt abilerinin haberi oluyordu. Türkiye'ye döndüğümüzde buna ilişkin bilgiyi bizle paylaşıyorlardı. Bu tür yerlere kalabalık da tek de gitsek mutlaka haberleri oluyordu. Bunu daha sonra bize karşı baskı unsuru olarak kullanıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaptığı sırada açığa alındığını belirten tanık S.K. da hakkında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

S.K, "FETÖ ile 2007'den sonra tanıştım. Tutuksuz sanık İ.Ö'yle 2007'den 2015'e kadar örgütle iltisaklıydık. Örgütte ne kadar faaliyetim varsa, İ.Ö'nün de o kadar faaliyeti vardı. Bu yapıda aynı şeyleri yaptık." dedi.

Tutuklu sanık E.B'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına ve İ.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...
GÜNCELLEME - Samsun'da öğretmene silahlı saldırıGÜNCELLEME - Samsun'da öğretmene silahlı saldırı
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyonGÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat darbe girişimi FETÖ İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.