İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki mağazaya gelen biri kadın 3 kişi, güneş gözlüklerine bakmak istediklerini söyledi. 3 güneş gözlüğünü çantalarına atan şüpheliler, daha sonra mağazadan ayrıldı.

Bazı gözlüklerin eksik olduğunu fark eden mağaza çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Aynı aileye mensup şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, yanlarında çocuk da bulunan 3 kişinin güneş gözlüklerini denermiş gibi yapıp çantaya koydukları görülüyor.

