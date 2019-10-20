İzmir’de halkalanan flamingolardan ilk haber geldi

Ege Üniversitesi öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile flamingoların korunması amacıyla İzmir Kuş Cenneti’nde halkalanan flamingolardan ilk haber İtalya’dan geldi. İtalya’ya ulaştığında yaralı olduğu belirlenen flamingolardan biri tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı. İzmir Kuş Cenneti’nde üreyen 17 bin 723 çift flamingodan dünyaya gelen yaklaşık 15 bin yavrudan 178’i Ege Üniversitesi öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile geçen Ağustos ayında halkalanarak doğaya bırakıldı. Flamingoların korunması ve izlenmesi amacıyla halkalanan yavruların sol bacağına metal, sağ bacağına ise beyaz renkli fon üzerinde siyah harflerden oluşan plastik birer halka takıldı. Bu plastik halka üzerinde ise Türkiye’nin ilk harfi olan “T” harfi ile başlayan ve toplamda dört farklı harf kombinasyonundan oluşan her bir yavru flamingoya ayrı ayrı kod verildi.

İlk haber İtalya’dan geldi

İzmir Kuş Cenneti’nde halkalanan yavru flamingolardan ilk haber İtalya’nin Napoli iline bağlı Lido di Coroglio kentinden geldi. T/PHD koduna sahip bir flamingo yavrusu, 8 Ekim tarihinde kanadından hafif yaralı olarak Marco Scutella tarafından Lido di Coroglio kentinde bulunup İtalya Milli Parklar tarafından tedavi edildikten sonra Variconi sulak alanında Nicola Campomorto tarafından sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı.

Ulusal flamingo halkalama sorumlusu ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, söz konusu gözlemin flamingoların göçleri üzerine ilk veri olduğuna dikkat çekti. Gözlemin flamingoların tahmin edilen göç rotasında olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Onmuş, “Batıda İspanya, doğuda İsrail, güneyde Kuzey Afrika kıyıları, kuzeyde

Avrupa’da üreyen tüm flamingo popülasyonunun yaklaşık yüzde 50’si İzmir Kuş Cenneti’nde üremektedir. Flamingo kendi besini olan tuzla karidesi olarak bilinen artemiaların erişkinlerini besin olarak tüketirken, yemiş olduğu ancak sindiremediği artemia yumurtalarının doğada üremesini sağlayan bir türdür. Artemia larvaları ise tüm doğadaki balık larvalarını besleyen canlıdır. Tüm dünyadaki balık çiftliklerinde balık larvalarını beslemek için kullanılan artemia larvalarının üretilebilmesi zorunludur. Artemiları üretmek için artemia yumurtalarının asit banyolarında tutulması gerekir. Doğadaki balıklar için ‘asit banyosu’ işini flamingoların midesi yapar. Yani flamingo varsa balıklar da var olur, flamingo olmasaydı balık stoklarımız ciddi zarar görürdü. Flamingoları korumak balıkçılığı korumaktır. Tüm Akdeniz’de var olan ve dolaşan flamingoların büyük çoğunluğunun kökeni İzmir olduğu için İzmir’de flamingoları korumak tüm Akdeniz’deki flamingoları korumak ve dolayısıyla balıkların ve balıkçılığın korunmasını sağlamaktır” dedi.