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İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceyi bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de kavurucu sıcaklar etkili olurken, kent sakinleri, dışarıdayken, gölgede kalmayı tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kentte yarın hava sıcaklığı, 38 dereceye ulaşacak.

İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceyi bulacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de kavurucu sıcaklar etkili olurken, kent sakinleri, dışarıdayken, gölgede kalmayı tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kentte yarın hava sıcaklığı, 38 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derece artarken, İzmir'de de yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Özellikle öğle saatlerinde 37 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, nemle birlikte daha fazla hissedildi. Her zaman kalabalık olan Konak Meydanı'nın, bugün aşırı sıcak hava nedeniyle boş kaldığı görüldü. Zorunlu olarak dışarıda olması gerekenler ile seyyar satıcılar, güneşten şemsiye altında korundu. Ağaç altlarında da güneşten kaçan kent sakinleri ile sokak hayvanlarının olduğu görüldü.
Almanya'dan tatil için 1 haftalığına İzmir'e gelen Yasin- İpek Çamlık çifti, hava sıcaklıklarının bu kadar yüksek olmasına şaşırdıklarını söyledi. İpek Çamlık, "İzmir'de hava gerçekten çok sıcak. Biz Almanya'da en fazla 25 derece hava sıcaklığına alışmışız. Bugün dışarı çıkarken cildimize krem sürmek zorunda kaldık" diye konuştu.
Kemalpaşa'da yaşayan Ahmet Müjde de ziyaret için geldiği kent merkezinde, ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ettiğini belirterek, "Kemalpaşa da sıcak. Yaylalarda serinlik var ama merkezde 35 dereceyi buluyor sıcaklık. Bu sıcak havada yürümektense ağaç altında oturmayı istedim" dedi.
Meteoroloji'nin son tahminlere göre, yarın İzmir'de hava sıcaklığı, 38 dereceye kadar yükselecek. Perşembe 38, cuma günü ise 37 derece olması beklenen hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren birkaç derece azalması bekleniyor.

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