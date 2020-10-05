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İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 02:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, faciaya yol açmadan söndürüldü.

İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın

Yangın, Meriç Mahallesi 5619/1 Sokakta meydana geldi. Kazım Pakdemir’e ait arsada hurdacılık yapan şahıs yaklaşık 2 hafta önce bir kısım malzemelerini toparlayarak araziden ayrıldığı ileri sürülürken, geride bıraktığı malzemeler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı.

Durumu gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar alevleri korku dolu gözler ile izlerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)

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