İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, "dal" diye tabir edilen 400 bin doldurulmuş sigara, 475 paket nargile tütünü ile 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Kaptan Mahallesinde M.Y'nin kaçak sigara ve sarma sigara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "dal" diye tabir edilen yaklaşık 400 bin doldurulmuş sigara, 475 paket nargile tütünü ile 146 paket kaçak pipo tütünü bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

