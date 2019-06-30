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İzmir'de kaza: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 08:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıkları, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıkları, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan 2 kişi öldü. Kaza, saat 05.00 sıralarında Levent Marina kavşağında meydana geldi. İzmir- Çeşme otoyolundan Balçova yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takmadığı belirlenen Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal, otomobilin ön camından yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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