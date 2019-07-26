HABER

İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:57 | Son Güncelleme

Bergama'da küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı bulguları nedeniyle 20 mahallede hayvan hareketliliği yasaklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba bulguları nedeniyle 20 mahallede hayvan giriş çıkışları ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yenikent Mahallesi'nde bazı hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı bulguları nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ olmak üzere 20 mahallede hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Aklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenikent Mahallesi'nde veteriner hekimlerimizin yaptığı kontroller sonucunda küçükbaş hayvanların bazılarında veba hastalığı bulgusuna rastladık. Hayvanlardan numune alındı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yenikent Mahallesi ve çevre mahallelerde karantina uygulamasına gittik. Sonuçlar gelinceye kadar uygulama devam edecek." diye konuştu.

.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Sözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptıSözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı
Mursi, vefatının 40. gününde anıldıMursi, vefatının 40. gününde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergama Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veba

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.