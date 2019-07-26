İzmir'de küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba bulguları nedeniyle 20 mahallede hayvan giriş çıkışları ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yenikent Mahallesi'nde bazı hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı bulguları nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ olmak üzere 20 mahallede hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Aklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenikent Mahallesi'nde veteriner hekimlerimizin yaptığı kontroller sonucunda küçükbaş hayvanların bazılarında veba hastalığı bulgusuna rastladık. Hayvanlardan numune alındı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yenikent Mahallesi ve çevre mahallelerde karantina uygulamasına gittik. Sonuçlar gelinceye kadar uygulama devam edecek." diye konuştu.

.

