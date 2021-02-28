HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kumar operasyonu

İzmir’de kumar operasyonu

28.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Torbalı’da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 2’si kadın 13 kişiye 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı, işletme sahibi H.C.G.

İzmir Torbalı’da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 2’si kadın 13 kişiye 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı, işletme sahibi H.C.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan bir şahıs, polisin "Ne yapıyorsunuz" sorusuna "Oturuyoruz" yanıtını verdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alındı. Bu kapsamda; Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 2’si kadın 13 kişiye "kumar oynamak", "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" ve "sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek"ten toplam 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. İşletme sahibi H.C.G. isimli şahıs hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, kumar oynadığı tespit edilen şahıslardan biri polisin "Ne yapıyorsunuz" sorusuna "Oturuyoruz" yanıtını verdi. İşletmedeki bir kadının operasyon sırasında tuvaletten çıktığı, bazı şahısların da yüzlerini kapattığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladıKorkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı
Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarasıSahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Selçuk liselerde yüz yüze sınavların başlayacağı tarihi açıkladı

Bakan, öğrencilerin beklediği tarihi duyurdu

8 kişiye virüs bulaştıran yaşlı kadından acı haber

8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Yaşlı kadından acı haber

Doktor rolünde sahte Covid-19 testi yapmışlar! Liderleri fenomen çıktı

'Pes' dedirten olay! Doktor rolünde sahte korona testi

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Kuzey Avrupa giderek soğuyacak

Bilim insanları açıkladı: Kuzey Avrupa donacak

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.