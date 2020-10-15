İzmir’de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü

İzmir’de şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve süpermarkete giren bir şahıs, maske takmaması sebebiyle uyarılınca kendisini uyaran süpermarket müdürünü 3 yerinden bıçakladı.

Olay, Konak ilçesi Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre şizofreni hastası olduğu iddia edilen G.V., maskesiz bir şekilde alışveriş yapmak üzere süpermarkete girdi. Süpermarket müdürü S.S, şahsı maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine G.V., sinirlenerek yanında bulunan bıçakla S.S’ye saldırdı. Göğsünden ve kafasından 3 bıçak darbesi alan S.S, yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla kaçarak oturduğu apartmana doğru kaçtı. Süpermarkette çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı S.S’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı S.S’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 hafta önce annesini bıçaklamış

Öte yandan, polis ekipleri de G.V’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın oturduğu apartmana doğru kaçtığı ihbarını alınca apartmanın önüne gitti. Ancak şahıs kapıyı kilitlediğinden dolayı kapı açılamadı. Bunun üzerine apartmanın önüne çilingir çağırılarak kapı açıldı. Apartmanın içinde G.V’yi yakalayan polis ekipleri, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şahsın 1 hafta önce annesini de bıçakladığı öğrenildi.

