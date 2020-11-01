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  4. İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:34 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

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