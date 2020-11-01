İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel’in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.