İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı (2)

İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki Sinektepe Ovası bölgesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 kişinin içinde bulunduğu kayığın alabora olmasıyla hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez kardeşler için bugün ikindide, Bornova ilçesindeki Yeşilova Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, cenaze namazının ardından, Hacılarkırı Mezarlığı'na toprağa verildi.

Aynı olayda yaşamını yitiren Mesut Yıkılmaz'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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