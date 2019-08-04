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İzmir'de orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Menemen ve Kemalpaşa'da orman yangınları çıktı - Yaklaşık 1 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü Menemen'deki yangın, kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ve Kemalpaşa ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre Menemen Asarlık'ta makilik ve otluk alanda çıkan yangına haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 hektarlık makilik ve otluk alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kemalpaşa Yeşilçam Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve yerden müdahaleye başladı.

Öte yandan Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemalpaşa Menemen orman yangını

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