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İzmir’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 22:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı.

İzmir’in Urla ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Çeşme-Urla kara yolu Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu bisiklet sürücüsü Nimetullah Kayumii’ye Ahmet G. yönetimindeki 35 ADH 417 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Kayumi’yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Kayumi’nin üzerinden başka aracın geçtiği iddiası üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Nimetullah Kayumi’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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