İzmir'de pazarcı esnafından belediyeye tepki

İZMİR (AA) - İzmir'de bir grup pazarcı esnafı, Bayraklı ilçesindeki pazar yerinin hizmete alınamaması nedeniyle eylem düzenledi.
Bayraklı Belediyesi önünde toplanan grup, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a tepki göstererek, "Hak, hukuk, adalet hani nerede?" sloganı attı.
Pazarcı esnafı adına açıklama yapan Faysal Acar, Özkanlar Pazaryeri'nin mahkeme kararıyla kapatılması sonrası belediyenin kendilerine yeni pazar yeri için alan göstermediğini, sorunun çözümü için pazarın son kez açıldığı 30 Aralık 2017'den bu yana çaba gösterdiklerini anlattı.
Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da götürdüklerini, söz verilmesine rağmen sorunun çözüme kavuşamadığını anlatan Acar, siyasi bir amaçlarının bulunmadığını, ekmek derdinde olduklarını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın girişimi ve İzmir Valiliğince başlatılan çalışma sonucu Manavkuyu Mahallesi'nde 6 bin metrekare bir alanın bulunduğunu aktaran Faysal Acar, şunları söyledi:
"Ancak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ bu alana da itiraz etti. Zaten Bornova sınırları içindeki bu alanda da Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile anlaşmazlık içindeler. CHP içindeki iç çekişmeler yüzünden bu sorun çözülmüyor. Defalarca görüşmeler yaptık. Hep tehdit edildik, hep baskı gördük. Elbette bu esnaf sandıkta bunun cevabını verecek. Biz bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz."
Acar, kendilerine bir yer bulununcaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ve yasal olarak tüm haklarını savunacaklarını da belirtti.
Belediye önünde bir süre oturma eylemi yapıp slogan atan grup, daha sonra dağıldı.
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