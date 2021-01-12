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İzmir’de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

12.01.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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İzmir’de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir’de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.
Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.

İzmir’de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

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