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İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 22:45 | Son Güncelleme

İzmir’de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 30’a yükseldi.Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Ömer Ali Ö.

İzmir’de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 30’a yükseldi.

Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Ömer Ali Ö. ve Murat A. rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir genelinde 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30’a çıktı.

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