HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden daha acı haber gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden daha acı haber gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş’in (64) hayatını kaybetmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
Hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenilirken, son yaşanan ölümlerle sayı 6’ya çıktı. Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise tedavilerine hala devam ediliyor.
Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamaMuhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
Hatay'dan korkunç görüntüler! Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
MSB'den Azerbaycan açıklaması
MSB'den Azerbaycan açıklaması
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bursa'da skandal görüntüler! Korona partisine şok baskın
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.