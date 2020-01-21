HABER
  4. İzmir’de servis aracı devrildi: 8 yaralı

İzmir’de servis aracı devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan 35 S 65163 plakalı servis minibüsü, işçileri alıp fabrikadan yola çıktı. Fabrikadan Ankara Asfaltı Caddesi’ne çıkış yapan minibüse 35 GA 2918 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan minibüs devrilirken, servis aracının içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. 23 işçiyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu kaza mahali savaş alanına dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan işçiler daha sonra ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kemalpaşa-İzmir karayolunda aksamalar yaşandı. Trafik akışı tek yönde sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 8 yaralı (2)TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 8 yaralı (2)
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdiKara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Annesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.