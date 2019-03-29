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İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

FIRTINA MADDİ HASARA SEBEP OLDU İzmir’de, gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)

FIRTINA MADDİ HASARA SEBEP OLDU
İzmir’de, gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Bornova’da Çınarlı Mahallesi’nde bulunan 3’üncü Sanayi Sitesi’nde, bir binada ulunan tabeladan fırtına nedeniyle kopan demir parçası, hemen önündeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Cam kırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şokuyla kendinden geçen sürücü, ikisi park halinde olan 3 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.
Bayraklı’da bulunan Özkanlar Mahallesi’ndeki bir parkta ise, yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi önünde de ağaç devrildi. Olayda bir otomobilde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yine Bayraklı’daki Adalet Mahallesi’nde bulunan Kızılay’a ait bir giyim bağış konteyneri de, rüzgardan ötürü devrilerek sürüklendi. Konteyner, üç metre uzaklıktaki otomobile çarparak durabildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)

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