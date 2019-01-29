HABER

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:54 | Son Güncelleme

YAĞMUR BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU İzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu.

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)

YAĞMUR BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU
İzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarındaki yağmur sularıyla dolan bir sokakta vatandaşlar, yolun karşısına geçebilmek için tahta ve tuğlalar kullanarak geçit yaptı. Bir vatandaş tarafından, cep telefonuyla görüntülenen geçit, sosyal medyada, 'Survivor Karşıyaka etabı' yazılarak paylaşıldı.
Çiğli'ye bağlı Egekent Mahallesi'nde de, aşırı yağmur nedeniyle yumuşayan yamaçta küçük çaplı toprak kayması oldu. Olayda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Menemen ve ile Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez'de de aşırı yağmur nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Ürkmez'de, traktörün üstündeki bir vatandaş tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir çöp kovasının yağmur suları içinde yüzdüğü görüldü.
Menderes'teki Emiralem Deresi ise, aşırı yağmur yağışı nedeniyle taştı. Taşan sular, derenin yanındaki yolu kapladı. Yoldan geçmek isteyen bir otomobil ise, mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil sürücüsü, traktör sürücüsünün yürdımıyla kurtarıldı.
ÇEŞME'DE KÖPRÜ ÇÖKTÜ
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ovacık Mahallesi'nden geçen dere yatağının üzerinde bulunan ve mahalleye ulaşımı sağlayan köprü, yükselen yağmur sularına dayanamayarak çöktü. 18 sitenin bulunduğu mahalledeki köprünün onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Davut CAN, Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)
Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.