İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Hüseyin U. ile Yiğit Kahraman'ın tartışması silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Kahraman, çevredeki vatandaşlar tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahraman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Hasan Hüseyin U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

