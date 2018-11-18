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İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 03:00 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kuaför, dükkanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde özel güvenlik görevlileri ışıkları yanan erkek kuaförünün kapısının açık olduğunu fark etti.

Havalandırmadan iş yerinin bodrum katına bakan güvenlik görevlileri, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, işyerinin bodrum katında yaşayan Mehmet Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, Başer'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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