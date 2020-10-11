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İzmir’de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 07:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulunurken, şahsın şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi 580 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulunurken, şahsın şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi 580 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Doğan (56), işten eve gelen oğlu tarafından hareketsiz bir şekilde yatar halde bulundu. Babasının durumundan şüphelenen şahıs, durumu önce annesine ardından da 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken adrese polis ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine aile bireylerinden bilgiler toplanırken, belediye tabibi adrese çağırıldı. İkamete gelen belediye tabibi tarafından Doğan’ın ölümü şüpheli bulundu.
Öte yandan, Doğan’ın bir süredir sahte içki içtiği ileri sürülürken, karayollarında çalıştığı ve emeklilik için dilekçe verdiği 1 hafta sonra ise emekli olacağı öğrenildi. Bu arada, adrese gelen savcının incelemesinin ardından
Doğan’ın cansız bedeni kesim ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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