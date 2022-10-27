İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir depreminde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen 5 bin 61 konuttan 2 bin 245'i tamamlandı.

Depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Yıkılan ve ağır hasar gören binaların bulunduğu 7 proje alanının yanı sıra Şehir Hastanesi yakınlarındaki 375 hektarlık rezerv alanda projelere başlandı.

TOKİ tarafından 7 proje alanında ilk etapta inşa edilen 596 konut ile 145 iş yeri, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Bu alanda daha sonra 808 konut ve 144 iş yeri daha inşa edilerek depremzedelere teslim edildi. Rezerv alanda başlayan 8 etaplık projede de ilk etapta planlanan 397 konut inşaatı bitirilerek kura çekimiyle hak sahiplerine verildi.

Bu projenin ikinci etabında yer alan 444 konutun da inşaat sürecinin sona erdiği, geçici kabul işlemlerinin ardından depremzedelere verileceği belirtildi.

Diğer etaplarda yer alan 2 bin 816 konutun da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Peyzaj çalışmalarının da yapıldığı alanda 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilk ve ortaokul, sağlık ocağı, 2 cami ve 68 dükkanın inşası sürüyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremde evi zarar gören 2 bin 345 kişiye 33 milyon 780 bin lira destekte bulunulduğu da kaydedildi. Ayrıca kentin 30 ilçesinde deprem nedeniyle ağır ya da orta hasar gören 606 binanın yıkımının İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tamamlandığı belirtildi.

- "Önemli bir yaşam merkezi haline geldi"

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, arama kurtarmanın ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, vatandaşların hak sahipliklerinin tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların depremin ilk anından bu yana sahipsiz olmadıklarını yaşayarak gördüklerini anlatan Muhcı, "Deprem anıyla birlikte devletimizin göstermiş olduğu reaksiyon dünya ortalamasının üstündedir. Çok çabuk bir zaman içinde onlarca yıkılmış binanın içinde yürütülen arama ve kurtarma çalışması çok kısa zaman içinde tamamlandı. Geçici barınma alanları hızlı bir şekilde teslim edildi. Hızlı bir şekilde konutların yapılmasına başlandı. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden ilk konutların vatandaşlarımıza dağıtılması devletimizin büyüklüğü, milletimizin azizliğinin göstergesidir." dedi.

Hem Bayraklı'daki proje alanında hem de rezerv alanda yapımı devam eden konutların sosyal donatı alanlarıyla kentin önemli bir yaşam merkezi haline geldiğini anlatan Muhcı, "Evleri yıkılan vatandaşlar yapılan yeni evleri gördükleri zaman mutlu oluyor. Devletimize de dua ediyor." diye konuştu.

