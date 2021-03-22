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İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 19 tutuklama

22.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında 71 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine konuldu.İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.

İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 19 tutuklama

İzmir’de, geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında 71 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı. Adreslere yönelik düzenlenen baskınlarda; 242 gram esrar ve skunk, 167 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 153 kök kenevir, 337 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 318 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 15 uyuşturucu hap, 123 gram sihirli mantar, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 915 lira ele geçirildi.
Öte yandan operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine konuldu.

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