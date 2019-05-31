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İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Urla'da 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize eden Suriye uyruklu kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesindeki yasa dışı geçiş operasyonunda 19 Suriyeli kaçak göçmen yakalanırken, geçişi organize eden Suriye uyruklu kişi ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Demirci sahilinde Yunanistan'a geçme hazırlığındaki bir grubun bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Kahramanmaraş'tan yola çıkarak İzmir'in Basmane semtine gelen düzensiz göçmenleri kişi başı 100 lira karşılığı bölgeye getirdiği ve geçişi organize ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Ahmed Dimlahi (31) gözaltına alındı.

Dimlahi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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