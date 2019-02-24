İzmir'de yerlilik ve millilik çalıştayı düzenlendi

İZMİR (AA) - Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, yeni Türkiye'nin yapısı ile siyasi ve kültürel yönelişlerinin, Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kıldığını belirtti.

GRTC'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik" projesi kapsamında, İzmir'de çalıştay düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan GRTC Başkanı Önsay, Osmanlı'nın son döneminde Avrupa ile yüzleşme süreciyle birlikte farklı sosyopolitik ve kültürel kimlikler ortaya çıktığını anımsatarak siyasi ve kültürel yenilgilerin, Müslümanları ve onların hamileri olarak Müslüman Türkleri, Batı uygarlığının tehdidine karşı bu uygarlıkla bir araya gelmeye yönelttiğini kaydetti.

"Yeni Türkiye'nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişleri Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kılmaktadır." görüşünü aktaran Önsay, bu bağlamda, Türkiye'nin tarihsel derinliğini, çağdaş dönemle irtibatlı olarak ele alan çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.