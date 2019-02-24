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İzmir'de yerlilik ve millilik çalıştayı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi Genel Başkanı Mustafa Önsay: - "Yeni Türkiye'nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişleri Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kılmaktadır"

İZMİR (AA) - Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, yeni Türkiye'nin yapısı ile siyasi ve kültürel yönelişlerinin, Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kıldığını belirtti.

GRTC'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik" projesi kapsamında, İzmir'de çalıştay düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan GRTC Başkanı Önsay, Osmanlı'nın son döneminde Avrupa ile yüzleşme süreciyle birlikte farklı sosyopolitik ve kültürel kimlikler ortaya çıktığını anımsatarak siyasi ve kültürel yenilgilerin, Müslümanları ve onların hamileri olarak Müslüman Türkleri, Batı uygarlığının tehdidine karşı bu uygarlıkla bir araya gelmeye yönelttiğini kaydetti.

"Yeni Türkiye'nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişleri Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kılmaktadır." görüşünü aktaran Önsay, bu bağlamda, Türkiye'nin tarihsel derinliğini, çağdaş dönemle irtibatlı olarak ele alan çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Önsay, İzmir'deki çalıştayda, Türk siyasal kültür havzalarının inceleneceğini, Rus, İran, Çin, Hindistan, Arap, Balkan ve Anadolu havzalarının tek tek ele alınacağını bildirdi.

Yerlilik ve millilik kavramlarını geniş bir çerçeveden ele alarak daha açıklayıcı olan Türk siyasal kültür havzalarını detaylı olarak inceleyeceklerini belirten Önsay, "Çalışmamızda bunu gerçekleştirmek için bu havzalarda ortak mit ve mirasın taşıyıcısı olan halk nüfus özelliklerini, ortak tarihi kayıtlar ve hatıraları, ortak kültürün birimlerini, halk ve devlet elitlerinin iş birliği imkanları ve ilişki kurma kapasitelerini temel olarak alacağız." ifadesini kullandı.

Çalıştayda, akademisyenler tarafından bildiri sunuldu, bunlar müzakereciler tarafından tartışıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay GRTC millilik yerlilik

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