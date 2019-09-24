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İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde duran ve başka bir kişininde otomobilin camından sarkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde duran ve başka bir kişininde otomobilin camından sarkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde bir vatandaşın, Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı yakınında çektiği görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Söz konusu görüntünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak yolculuk yaptı. Diğer arkadaşı ise vucudunun büyük bölümünü candan çıkartarak tehlikeli yolculuğa eşlik etti. Bir süre otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi, otomobilin trafik ışıklarında durması üzerine, camdan otomobilin içerisine girdiği görüldü. Olayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise saniye saniye bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Polis ekipleri, hem kendi hayatlarını hem de trafiğe tehlikeye atan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürüdürüyor.

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