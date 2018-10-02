İzmir'deki cinayet davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişiyi döverek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mümin Demir ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaada, sanığın olayın yaşandığı günden bu yana çelişkili ifadeler verdiğini, olay yerinde elde edilen numune ve tırnak izlerinden elde edilen kan izlerinin hem öldürülen Serdar Gemalmaz'ın hem de sanığın "Genotip"lerinin karışık bulunduğuna ilişkin tespitin kriminal rapora yansıdığını, sanığın daha önce de Gemalmaz'ı darbettiğinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu, nedeni net olarak anlaşılmamasına rağmen, sanığın Gemalmaz'ı kasten öldürdüğü ve olayda haksız tahriğin söz konusu olmadığını belirtti.

Demir'in Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Önceki beyanlarını tekrar eden Demir, suçsuz olduğunu, kimseyi öldürmediğini ileri sürerek, "Gemalmaz, 15 yıllık arkadaşımdır. Olayla alakam yok. Beraatimi talep ediyorum." dedi.