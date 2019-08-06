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İzmir'deki Reina katliamı davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, 2017 yılbaşı gecesi, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları belirlenen ve İzmir'de operasyonla yakalanan, 11'i tutuklu 22 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

İzmir'deki Reina katliamı davasında karar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İSTANBUL'da, 2017 yılbaşı gecesi, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları belirlenen ve İzmir'de operasyonla yakalanan, 11'i tutuklu 22 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 11 sanığı 1'er yıl 8'er ay ile 9'ar yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 9'unun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 2 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 22 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda; çoğunun sahte olduğu belirtilen, farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüş dürbünü, operasyonel fener ve yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Şüphelilerin terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ'ın Suriye'deki sözde yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de 'hücre evi yapılanması'na gittiği belirlendi. 11'i kadın 22 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları iddia edilen şüphelilerden 21'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davanın yargılaması sırasında da sanık 10 kadın, mart ayında tahliye edildi.
SAVCI MÜTAALASINI TEKRARLADI
İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu 11 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ederek, tutuklu 11 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Tutuksuz yargılanan 10 sanık ile suça sürüklenen çocuk A.A.'nın ise beraatlerine karar verilmesi istendi.
Tutuklu sanıklar ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarının bulunmadığını ve suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.
10 SANIK İLE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, 11 sanık hakkında 1'er yıl 8'er ay ile 9'ar yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Tutuklu sanıklardan 2'si, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, cezalarında indirim yapılıp, tahliye edilirken, 9 sanığın da tutukluluk hallerine karar verildi. Mahkeme heyeti, 10 sanık ile suça sürüklenen çocuk A.A.'nın beraatine karar vererek, duruşmayı bitirdi.

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İzmir'deki Reina katliamı davasında karar

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