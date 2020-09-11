İzmir’deki tehlikeli virajda radar uygulaması

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yolunda bulunan ve halk arasında ’Meltem Virajı’ olarak da bilinen bölgede artan kazaları önlemek için radar uygulaması başlatılıyor.

Kemalpaşa-İzmir yolunda ’Meltem Virajı’ olarak bilinen bölgede son dönemlerde kazaların artması sebebiyle, viraj için yeni önlemler alınmaya başlandı. Yılladır birçok kazanın yaşandığı ve son 15 günde 15 kazanın meydana geldiği viraj için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından radar uygulaması başlatma kararı alındı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından radar uygulaması yapılacak olan bölgede hız sınırının ise saatte 50 kilometre olarak belirlendi.

