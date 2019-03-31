İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Utku Gümrükçü 61 bin 681, AK Parti adayı Okan Korkmaz 33 bin 949 oy aldı.

-Gümrükçü'nün öz geçmişi-

İzmir'de dünyaya gelen Selim Utku Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Gümrükçü, CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak girdiği siyasette 2017 yılında Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

