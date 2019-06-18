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İzmir’in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde gezi turlarında kullanılan faytonlar, hayvanların eziyet görmemesi için Menemen Belediyesi tarafından yasaklandı.Menemen ilçesinde faytonlarla ilgili yeni bir karar alındı.

İzmir’in Menemen ilçesinde gezi turlarında kullanılan faytonlar, hayvanların eziyet görmemesi için Menemen Belediyesi tarafından yasaklandı.
Menemen ilçesinde faytonlarla ilgili yeni bir karar alındı. Menemen Belediyesi, hayvanların eziyet görmemesi için kent genelinde gezi turlarında kullanılan faytonların kullanımını yasakladı. Belediye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara karşı oluşacak her türlü kötü muameleyi engellemek için; ilçemiz genelinde fayton kullanımı yasaklanmıştır."

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