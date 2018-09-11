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İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

İzmit'te çıkan yangına uykuda yakalanan baba ve oğlu yaralandı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

İzmit'te sabaha karşı bir evde çıkan yangında evsahibi ve oğlu yaralandı. İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İsmail Atakan'a ait evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Salonda çıkan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Uyanan aile bireyleri yangına müdahale ederken, ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale sırasında vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan İsmail Atakan ve oğlu Barkın Atakan ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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izmit yangın

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